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Убит главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров»

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Убит главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров»

В Киеве убит главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров» собственник ювелирного завода Сергей Киселев. Об этом сообщает УП со ссылкой на экс-заместителя гепрокурора Давида Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

«Убитый Кисилев, человек который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделии) в нашумевшем деле „брилиантовых прокуроров“», — так он прокомментировал новость об убийстве мужчины в Киеве 5 марта.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу «бриллиантовых прокуроров».

«В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности «потерялись», — сказал Касько.

По его словам, Киселев узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуре.

В то же время Касько затруднился подтвердить или опровергнуть факт убийства бизнесмена.

«Я знаю эту информацию только от журналистов, которые мне говорили, что на месте найдены его документы и номера автомобиля зарегистрированы на Киселева», — добавил Касько.

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В свою очередь источник «Украинской правды» в МВД подтверждает, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина — Киселев.

убийство, бриллиантовые прокуроры, Сергей Киселев
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