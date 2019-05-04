Мураев обратился к Зеленскому с требованием остановить конфликт на востоке

«Война должна быть окончена, и это зависит от вас», — с такими словами обратился народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев к Владимиру Зеленскому.
По мнению политика, новому президенту следует выслушать все стороны конфликта и инициировать прямые переговоры.
«Только прямые переговоры приведут к долгожданному результату, — заявил Мураев в своём видеообращении. По его мнению, вести переговоры с Россией должны послы и кадровые дипломаты, а не бизнесмены и кумовья. «Вы можете и должны говорить с Донбассом, с нашими гражданами, со всеми сторонами конфликта», — подчеркнул лидер партии «НАШИ».
В то же время он отметил, что пока позиция новоизбранного президента по разрешению конфликта на востоке является точной калькой с того, что предлагал Петр Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит продолжение войны, тогда как люди, проголосовавшие за Зеленского, верят в него, надеются на перемены и считают, что «темные времена остались позади».
«Помните, намного легче погасить свет внутри, чем развеять тьму вокруг. Хотели в историю? ДействуйТе», — заявил Мураев.
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