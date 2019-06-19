В России расстроились из-за нежелания Зеленского вести переговоры с сепаратистами

Слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет вести прямой диалог с сепаратистами, вызывают сожаление российского внешнеполитического ведомства. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
«Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: «Нет, не буду», — отметил Лавров, которого цитирует ТАСС.
Лавров считает, что перед возможной встречей в «нормандском формате» необходимо убедиться в договороспособности новых властей Украины.
«Итоги визита президента Зеленского в Париж, Берлин и ожидания, которые в этой связи возникают или не возникают, включают перспективы созыва встречи в Нормандском формате, о которой говорили президент Зеленский, канцлер Меркель и президент Макрон. Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться нужно обеспечить договороспособность таких контактов», — сказал Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ выразил надежду, что после формирования нового правительства Украины ситуация с мирным урегулированием кризиса на Донбассе приблизится к своему разрешению.
«Надеемся, что после сформирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться, — отметил Лавров. — По крайней мере, рассчитываем, что те западные страны, которые покровительствуют Киеву, сделают для этого все необходимое и выполнят свои обязательства по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские договоренности».
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