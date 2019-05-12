Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС

Более 2,5 млн граждан Украины воспользовались возможностью посещать страны Евросоюза без визы. Об этом сообщил в воскресенье президент Петр Порошенко в Twitter.

"2 млн 575 тыс. - столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней раз в полгода.