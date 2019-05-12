Команда Зеленского опубликовала в Youtube петицию о роспуске Верховной Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной Рады. Если ролик наберет более миллиона просмотров, то Зеленский «обратит внимание» на этот вопрос. Об этом сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram.
«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении. Большинство опрошенных в видеоролике высказывались однозначно за досрочное прекращение полномочий парламента. В команде Зеленского сообщили, что уровень доверия граждан к Раде составляет «не более 4%».
В настоящее время количество просмотров петиции составляет более 87 тыс.
Напомним, Зеленский 4 мая написал письмо спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать «вакуума власти».
По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Рады, инаугурация должна состояться позже — 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы отсрочить инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить парламент досрочно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016