Команда Зеленского опубликовала в Youtube петицию о роспуске Верховной Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной Рады. Если ролик наберет более миллиона просмотров, то Зеленский «обратит внимание» на этот вопрос. Об этом сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram.

«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении. Большинство опрошенных в видеоролике высказывались однозначно за досрочное прекращение полномочий парламента. В команде Зеленского сообщили, что уровень доверия граждан к Раде составляет «не более 4%».

В настоящее время количество просмотров петиции составляет более 87 тыс.

Напомним, Зеленский 4 мая написал письмо спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать «вакуума власти».

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Рады, инаугурация должна состояться позже — 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы отсрочить инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить парламент досрочно.