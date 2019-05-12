Новый глава налоговой хочет ограничить использование схемы с физлицами–предпринимателями

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями. Об этом Верланов сообщил в интервью Радио НВ.

Он отметил, что для решения этой проблемы принимать новые законы не нужно.

«Мы будем искать аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, в Кодексе законов о труде, о том, что есть ситуации, в которых это является злоупотреблением. Концепция злоупотребления правом известна. Думаю, мы поработаем в этом направлении», — отметил он.

Верланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес так или иначе связан с ФЛП и юридическими лицами на упрощенной системе налогообложения.

«Разбивка этих малых и средних бизнесов на несколько, несколько десятков или сотен ФЛП не дает фактически консолидировать отчетность компании, показать стоимость этого бизнеса, следовательно бизнес перестает развиваться», — заявил он.

Глава Налоговой подчеркнул, что 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего 5 тыс. компаний, хотя зарегистрировано около 0,5 млн.

«Мы видим, что у нас фактически нет этого консолидированного среднего бизнеса. Он де-факто есть, но де-юре его нет», — сказал Верланов.

Он добавил, что из-за этого бизнес не может получить капитал для расширения бизнеса, внедрения инноваций, выхода на международные рынки.

«Реформа системы с ФЛП и упрощенной системой налогообложения актуальна», — отметил он.

В ходе изменения этой системы нужно учитывать, что благодаря ей в Украине появились целые прогрессивные отрасли и высокомобильные части населения: IT, консалтинговый бизнес, креативная индустрия, подчеркнул Верланов.

Напоминим, что ранее Министерство социальной политики предложило запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.