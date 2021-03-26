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Минцифры собирается перевести кабинет налогоплательщика в «Дию»

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Минцифры собирается перевести кабинет налогоплательщика в «Дию»

Возможность физлиц-предпринимателей (ФЛП), работающих по упрощенной системе налогообложения, уплачивать налоги через портал или мобильное приложение «Дия» является первым шагом к добровольному переводу всех налогоплательщиков на эту платформу, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству «Интерфакс-Украина».

«Сначала ФЛП на упрощенной системе (получат возможность) оплаты в приложении и на портале, и постепенно переведем весь кабинет плательщика налогов на «Дию», — сказал он.

Федоров уточнил, что постепенно на «Дие» появятся все возможности, в том числе и работы с кассовыми аппаратами (РРО), однако пока затруднился назвать конкретные сроки.

По его словам, это будет работать как налоговый кабинет, только с классным дизайном, удобно после реинжиниринга всех процессов.

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Как сообщалось, Федоров на минувшей неделе анонсировал запуск услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале «Дия», а также возможность уплаты налогов в приложении «Дия».

«Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете „оплатить“ привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay — и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой», — заявил Федоров.

налоги, ФЛП, Дія
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