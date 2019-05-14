Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия

Президент Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия. Соответствующие указы от 13 мая обнародован на сайте главы государства.
Высший совет правосудия состоит из 21 члена.
Из них 10-х выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух выбирает Верховная Рада, двух выбирает съезд адвокатов Украины, двух выбирает всеукраинская конференция прокуроров, еще двое выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
Высший совет правосудия — это орган, который обеспечивает независимость судебной власти и ее функционирование на основе ответственности, подотчетности и доброчестности.
Его создание на замену Высшего совета юстиции предусматривала судебная реформа 2016 года.
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