Рада отказалась ужесточить запреты на курение и условия продажи табачных изделий

Верховная Рада отклонила законопроекты, которыми предлагалось запретить курение в помещениях всех предприятий, гостиниц, на вокзалах и в такси, а также увеличить штрафы за курение в запрещенных местах.

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующие законопроекты (№ 4030а, № 4030а-1) о внесении изменений в законодательные акты относительно защиты общественного здоровья от вредного влияния табачного дыма в первом чтении проголосовали менее 226 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Таким образом, парламент не принял ни одну из инициатив за основу. Народные депутаты также отказались отправить их на доработку.

Законопроект № 4030а предусматривал увеличение штрафов до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан за курение табачных изделий в запрещенных местах.

Кроме того, предлагалось дополнить перечень мест, где запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов, помещениями предприятий учреждений и организаций всех форм собственности, гостиницами, общежитиями, такси и прочим транспортом, который используют для перевозки пассажиров, а также вокзалами.

Законопроект № 4030а-1 предусматривал штрафы за курение в запрещенных местах от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Значительная его часть касалась усиления требований к условиям продажи табачных изделий.