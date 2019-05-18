Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной Раде из-за решения которой в понедельник перекроют пол Киева

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский обещает, что его команда создаст «неудобства» Верховной Раде, поскольку парламент назначил инаугурацию на будний день. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в субботу в Facebook.
«Друзья, вы знаете уже, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19-го, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться», — сказал Зеленский.
По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.
«Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им», — подытожил Зеленский.
Напомним, ранее полиция Киева сообщила, что движение транспортных средств в день инаугурации, 20 мая, и в воскресенье накануне будет ограничено в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей.
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