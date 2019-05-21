Китайская авиакомпания требует от Boeing компенсации за простой лайнеров 737 MAX

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines потребовала от корпорации Boeing компенсацию экономических убытков в связи с приостановкой эксплуатации самолетов 737 MAX и задержку поставки заказанных ранее лайнеров. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

«Авиакомпания China Eastern Airlines подала официальное требование компенсации экономических убытков от компании Boeing в связи с приостановкой эксплуатации 14 самолетов 737 MAX и задержку поставки заказанных ранее лайнеров», — передает ТВ.

В репортаже отмечается, что «с момента приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX China Eastern понесла большие потери, которые продолжают расти».