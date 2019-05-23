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Указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу

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Указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер».

Таким образом, этот указ вступил в силу. «Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», — сказано в указе № 303/2019 от 21 мая.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции.

досрочные выборы, роспуск Рады
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