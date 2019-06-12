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Тимошенко призвала Зеленского не обращать внимание на Конституционный суд

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Тимошенко призвала Зеленского не обращать внимание на Конституционный суд

Лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его неконституционным. Об этом она заявила в среду.

«Даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять», — заявила Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Она считает, что в таком случае ЦИК обязан выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

«Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения», — сказала она. Тимошенко также рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, «как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса». «Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы», — подчеркнула она.

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Напомним, что 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску группы депутатов Рады относительно конституционности указа президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Суд должен принять решение на закрытом заседании. Планируется, что решение будет вынесено до 29 июня.

Юлия Тимошенко, досрочные выборы, роспуск Рады
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Среда, 12 июня 2019
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