Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Конституционном суде

Депутаты Верховной рады обжаловали в Конституционном суде (КС) указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщил в пятницу депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.
«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подали соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — сказал Тетерук журналистам.
Депутаты просят КС рассмотреть жалобу в месячный срок.
Напомним, что президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады во вторник и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Документ был опубликован и вступил в силу в четверг.
ЦИК ранее заявил, что иски не влияют на процесс подготовки досрочных выборов в парламент.
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