Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Конституционном суде

Депутаты Верховной рады обжаловали в Конституционном суде (КС) указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщил в пятницу депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подали соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — сказал Тетерук журналистам.

Депутаты просят КС рассмотреть жалобу в месячный срок.

Напомним, что президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады во вторник и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Документ был опубликован и вступил в силу в четверг.

ЦИК ранее заявил, что иски не влияют на процесс подготовки досрочных выборов в парламент.