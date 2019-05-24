В АП пообещали обнародовать видео встречи Зеленского с фракциями

Администрация президента обещает опубликовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с фракциями парламента 21 мая. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сказал глава АП Андрей Богдан.
«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут видны высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение», — заявил он.
По словам Богдана, 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес Администрации «неожиданный урок».
«Мы изучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия „Слуга народа“ покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — отметил глава АП.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский и главы фракций договорились проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов — отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%. Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента, даже не включив их в повестку дня.
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