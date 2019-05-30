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Трамп отверг обвинения в том, что Россия помогла ему победить на выборах

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Трамп отверг обвинения в том, что Россия помогла ему победить на выборах

Американский лидер Дональд Трамп отверг в четверг обвинения демократов и их сторонников в том, что Россия якобы помогла ему одержать победу на прошедших в 2016 году президентских выборах в США. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома он прокомментировал прошедшее в среду первое публичное выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера.

«В выступлении было то же самое, что и в его докладе... Не было никаких препятствий (проводимому расследованию со стороны вашингтонской администрации — Ред.), не было никаких сговоров... Мюллер сказал в основном то же, что и было в докладе», — отметил Трамп.

«Нет, Россия не помогала мне победить на выборах», — подчеркнул президент, отвечая на вопросы журналистов. Он в очередной раз подверг критике Мюллера и его расследование, которое, по мнению главы государства, не надо было начинать. Трамп вновь указал, что у него со спецпрокурором были деловые споры.

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли Конгресс США начать процедуру его импичмента. Американский лидер назвал импичмент «грязным словом» и выразил мнение, что происходящее сейчас во внутренней политике США является «гигантской травлей президента».

Высказывания спецпрокурора оставили открытыми вопрос о том, чинил ли Трамп препятствия расследованию обстоятельств вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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Проводимое под руководством Мюллером расследование, инкриминирующее России вмешательство в американские выборы, началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года — 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Однако были выявлены факты вмешательства РФ в избирательную кампанию.

В среду Мюллер объявил об отставке.

Дональд Трамп, вмешательство в выборы
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