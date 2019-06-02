Каждый пятый житель Грузии живет за чертой «абсолютной бедности»

В Грузии, население которой составляет 3,7 млн человек, каждый пятый житель находится за чертой абсолютной бедности, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат) по условиям жизни в 2018 году.
По информации статслужбы, которую приводит Интерфакс-Украина, за прошлый год уровень абсолютной бедности населения страны снизился по сравнению с показателем 2017 года на 1,8 процентных пункта — до 20,1%.
Большинство людей, находящихся за чертой абсолютной бедности — жители сельской местности (23,1% против 26,6% годом ранее), в городах этот показатель составляет 18% (против 18,6%).
В 2018 году доля населения с уровнем ниже 60% от среднего потребления в масштабах Грузии составляла 20,5% (в городах — 17,2%, в селах — 25,4%). Доля населения с показателем ниже 40% составляла 7,6% (в городах 6,6%, в селах — 9,1%).
Как поясняет «Сакстат», черта бедности определена с учетом прожиточного минимума, доходов и расходов населения.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного в Грузии в декабре 2018 года Национально-демократическим институтом США (NDI), на просьбу отметить наиболее важные проблемы страны 51% опрошенных называли проблему занятости, 38% респондентов — бедность, 37% — рост цен.
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