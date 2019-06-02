Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала. Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники.
Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки.
Источники издания, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, был липовым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. «Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. По этому адресу нет клиники», — приводит газета слова своего источника.
Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть «золото» на грядущей Олимпиаде, пишет издание.
Источник уверен, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.
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