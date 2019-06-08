В парламенте Молдовы объявили о создании «пророссийско-проевропейской» коалиции

Парламентская коалиция, в состав которой вошли «пророссийская» Партия социалистов и «проевропейский» политический блок «ACUM», создана в парламенте Молдовы. Об этом на заседании парламента заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает Укринформ.

По ее словам, под соглашением о создании парламентского большинства подписались 60 депутатов (всего в парламенте Молдовы 101 депутат).

Гречаный сообщила также, что полный текст коалиционного соглашения будет обнародован в ближайшее время.

В соответствии с озвученными сегодня пунктами соглашения, депутаты из парламентского большинства проголосуют за избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента, а один из лидеров блока «ACUM», лидер партии «Действие и солидарность» будет утверждена премьер-министром страны.

Утверждена Комиссия по организации проведения выборов председателя парламента. Согласно регламенту, спикер избирается тайным голосованием.

Учредительное заседание парламента продолжается, несмотря на то, что в зале отсутствует свет, не работают также микрофоны.

Как известно, по результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок «ACUM» (Сейчас) (26), партия «Шора» (7) и три независимых кандидата. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата.

После парламентских выборов 24 февраля ПСРМ вела сложные переговоры о формировании парламентского большинства и правительства с блоком Acum. Обе партии отказались создавать коалицию с контролирующей правительство Демократической партией олигарха Плахотнюка, которую они обвинили в узурпации власти в стране.

Если бы коалицию создать не удалось, то президент был бы вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы.