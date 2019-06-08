У Вакарчука назвали свою первую двадцатку на выборах в Раду

Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах. Как сообщает УП, часть списка Вакарчук озвучил на съезде партии, который проходил на Старокиевской горе в Киеве 8 июня.

Возглавил список сам Вакарчук, второй номер — Юлия Клименко, третий — Кира Рудык.

№ 4 в списке — Ярослав Железняк, 5 — Александра Устинова, 6 — Олег Макаров, 7 — Ярослав Юрчишин, 8 — Сергей Рахманин, 9 — Соломия Бобровская, 10 — Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке — юрист Александр Курдытык, № 12 — экономист Владимир Цибаль, № 13 — юрист Андрей Осыдчук, № 14 — «киборг» Роман Костенко, № 15 — Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлявший «Галицкую партию», № 16 — Инна Совсун, № 17 — Леся Василенок, № 18 — Рустем Умеров, № 19 — Алина Свидерская, № 20 — Андрей Шарашкин.

«Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение», — заявил Вакарчук во время съезда.

Кроме этого, по меньшей мере четверо действующих депутатов идут на выборы от партии «Голос» Вакарчука: Виктория Пташник (партия «Объединение „Самопомич“), Леонид Емец (член фракции „Народный фронт“), Павел Ризаненко (нардеп от БПП, экс-депутат Броварского городского совета VI созыва) и Виктория Войцицкая (член депутатской фракции» Объединение «Самопомич»).