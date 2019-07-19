Партии Вакарчука и Порошенко больше других потратили на рекламу в Фейсбук

Партия «Голос» является лидером по расходу средств на предвыборную агитацию в социальной сети Фейсбук , заявляют в Гражданской сети «ОПОРА».
«Больше всего средств на предвыборную рекламу потратила партия „Голос“. По нашим подсчетам на избирательную агитацию в сети Фейсбук в период с 24 мая по 15 июля, она израсходовала более $232 тыс.», — сообщил аналитик «ОПОРЫ» Роберт Лорян на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Он обратил внимание на то, что у «Голоса» наиболее молодая аудитория пользователей Фейсбука.
На втором месте по расходам на рекламу в Фейсбук, по словам Лоряна, занимает партия «Европейская солидарность» — более $200 тыс.
На третьем месте по использованию средств на рекламу в Фейсбуке — политическая партия «Сила права», которая потратила за этот период более $136 тыс.
В то же время, Лорян отметил, что согласно промежуточным финансовым отчетам этих партий расходы их избирательных фондов на агитацию значительно меньше.
«В целом на политическую рекламу с 24 мая по 15 июля по данным Фейсбук в Украине израсходовано более $1 млн. 800 тыс.», — сообщил аналитик.
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