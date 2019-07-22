В «Голосе» жалуются, что у них крадут победу на 118 округе

Партия «Голос» заявляет об угрозе кражи голосов их кандидата в народные депутаты Галины Васильченко в мажоритарном округе № 118 (Львов), где ее оппонентом является народный депутат Богдан Дубневич.

«Вчера по результатам экзит-пола Васильченко побеждала Дубневича с разрывом в 13,4%... Однако сайт ЦИК показывает, что сейчас побеждает Дубневич», — сказал лидер партии Святослав Вакарчук на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, экзит-пол проводила социологическое агентство «Фама».

Лидер партии пояснил, что данные с тех участков, где Дубневич получал большинство голосов, вводились в систему Центральной избирательной комиссии, а с тех, где побеждала Васильченко — не поступали, при этом те, которые поступали — отправляли на уточнение.

В партии «Голос» считают, что в некоторых случаях была обоснованная потребность в этом, однако в большинстве случаев это происходило из-за технических недостатков. По данным политсилы, около 20 протоколов участковых избирательных комиссий отправили на уточнение.

В политической силе подчеркивают, что параллельный подсчет голосов на основе копий бумажных протоколов показывает, что побеждает кандидат от «Голоса», а Дубневич отстает от нее на 1,5 тыс голосов.

В партии также заявляют, что по их информации окружная избирательная комиссия объявила перерыв в свое работе до 11.00 вторника, хотя законодательство не позволяет этого делать.

«Мы не дадим украсть ни один голос наших избирателей... такая ситуация крайне угрожающая. Мы еще раз призываем ЦИК выполнить свою функцию и безотлагательно заставить окружную и участковые избирательные комиссии 118 округа выполнить требования закона и передать все итоги голосования в пределах округа, внести в систему выборы, и составить протокол о результатах голосования», — заявил Вакарчук.

Он также призвал правоохранительные органы и персонально министра внутренних дел взять ситуацию под контроль и прекратить кражу голосов.

Кроме того, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Хотел бы обратиться к президенту Зеленскому, как гаранту Конституции, защитить согласно Конституции свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и реакции зависит, как первый день новой украинской политики начнется», — сказал лидер партии «Голос».

Помимо этого беспокойство партии вызывает ситуация на округе № 117. Вакарчук отметил, что в партии уверены, что там побеждает их кандидат, однако окончательного подтверждения в электронной системе они пока не видят.