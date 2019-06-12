Борис Джонсон начал кампанию по борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Выступая в среду с программной речью в Лондоне, политик пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Публичное выступление стало первым с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори.
«После трех лет и двух пропущенных крайних сроков реализации Brexit мы обязаны покинуть ЕС 31 октября», — сказал Джонсон, который является фаворитом гонки претендентов на замену Терезе Мэй на посту лидера тори и главы правительства, учитывая, что консерваторы являются правящей партией. «Пришло время объединить эту страну и это общество», — сказал Джонсон и подчеркнул, что это возможно лишь при выходе из Евросоюза.
При этом бывший глава Форин оффиса подчеркнул, что Brexit без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако подчеркнул, что к такому развитию событий нужно готовиться. «Я не нацелен на результат, при котором не будет соглашения. Я не думаю, что все завершится чем-то подобным. Но будет ответственным готовиться к такому варианту», — отметил Джонсон, назвав выход без сделки «крайней мерой».
Кроме того, Джонсон извинился перед теми, кого в прошлом могли задеть его острые высказывания, однако заявил, что не будет менять свою манеру высказываться.
Имя нового премьер-министра должно стать известно до конца июля, а всего в кампании за то, чтобы сменить Мэй, участвуют 10 кандидатов. По информации британских газет, Джонсон обладает самой большой поддержкой среди членов своей партии.
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