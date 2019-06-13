В непризнанных «республиках» Донбасса повышают зарплаты и пенсии

Заработные платы работникам бюджетной сферы и государственным служащим в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 1 июля вырастут на 35%, пенсии — на 25%. Соответствующие заявления глав республик опубликованы в четверг подконтрольными сепаратистам Донецким агентством новостей и агентством Луганскинформцентр.

«В бюджетной сфере и на государственной службе республики с 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35%, пенсии тогда же планируется увеличить на 25%», — заявил «глава» ДНР Денис Пушилин. Аналогичное заявление сделал «глава» ЛНР Леонид Пасечник.

Главы непризнанных республик уточнил, что планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат. Кроме того, на январь 2020 года запланировано еще одно повышение пенсий и зарплат сотрудников бюджетных учреждений. «С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35%, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70%. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27%, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52%», — сообщил Пасечник.

В ноябре 2018 года размер заработных плат работников бюджетных организаций в ЛНР и ДНР уже был увеличен на 10%. Кроме того, с 1 июля 2018 года были увеличены размеры пенсионных выплат в ЛНР.