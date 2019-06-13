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«Укрзализныця» снова поделила заказы на поставку масел между «любимыми» фирмами

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«Укрзализныця» снова поделила заказы на поставку масел между «любимыми» фирмами

Центр обеспечения производства ПАО «Укрзализныця» по результатам трех тендеров заказал у компаний «Мироил» (официальный дилер «Торгового дома «Агринол») и «Торум» (входит в орбиту «Трейд Комодити») 1197 т масел и смазочных материалов.

Об этом свидетельствуют копии контрактов от 5 и 7 июня, опубликованные в системе ProZorro, передает enkorr.

«Укрзализныця» законтрактовала у «Торума» 273 т ресурса по семи позициям, в том числе на поставку солидола, редукторного и железнодорожного масел. Сумма контракта составила 14,5 млн грн. Согласно паспортам качества, компания отгрузит масла производства бердянского завода «Агринол» и столичного КСМ.

«Мироил» подписал с УЗ договоры по двум тендерам на 649 т и 275 т продукта. Все масла — производства завода «Агринол», а общая сума двух контрактов составила 38,7 млн грн.

По остальным четырем тендерам, предполагающим закупку около 10 тыс. т масел и смазочных материалов на сумму более 450 млн грн, договоры не подписаны — участники проходят процедуру квалификации. Кроме того, по имеющимся данным, «Торум» обжалует два тендера в судебном порядке.

В начале июня «Укрзализныця» заключила договор займа масел и смазочных материалов объемом 840 т с компанией «Мироил».

Дилер «Мироил», как и завод-производитель «Агринол», по данным «Экономической правды», контролируются депутатом Александром Пономаревым.

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Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил газете «Зеркало недели», что «Укрзализныця» искусственно ограничивает конкуренцию на тендерах по закупке масел и приобретает их с наценкой до 56% от рыночной цены. Из-за этого железнодорожный оператор ежегодно переплачивает около 150 млн грн.

По итогам 2018 года «Агринол» поставил «Укрзализныци» 7,941 тыс. т смазочных материалов. Еще 7,861 тыс. тонн обеспечили компании из группы «Трейд Коммодити». Других поставщиков в 2018 г. не было.

Укрзалізниця
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Четверг, 13 июня 2019
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