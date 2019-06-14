В Раду могут пройти шесть партий, - опрос

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия «Слуга народа», свидетельствуют данные опроса, проведённого центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Согласно обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия «Европейская солидарность» (7,9%), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (7,7%), «Батькивщина» (7,2%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия «Сила и честь», которую готовы поддержать 4,2% респондентов, и «Голос» с 4,1% поддержки избирателей.

За партию «Гражданская позиция» готовы отдать свои голоса 2,4%, за Радикальную партию — 1,8%. «Свободу» — 1,3%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня.