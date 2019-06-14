Российского актера Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. Согласно обновленному списку Минкультуры от 14 июня, опубликованному на сайте министерства, в данном перечне отсутствует российский актер Добронравов.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В настоящее время в список внесены 147 человек.
22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года из-за поездок в Крым.
27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил запрет СБУ на въезд в страну Добронравову, позже данное решение подтвердил и апелляционный суд. Кроме того, суд признал противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Минкультуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, признал противоправным и отменил данный приказ Минкультуры и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных свидетельств на право распространения и демонстрации определенных фильмов.
Актер известен тем, что играл в телевизионном сериале "Сваты", съемками которого занималась студия "Квартал 95" Владимира Зеленского.
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