Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса и продажу земли

Президент Украины также предложил избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг предложил избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования», разрешив в стране игорный бизнес и продажу земли.
«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил он на встрече с деловым сообществом в Киеве.
Напомним, что игорный бизнес на Украине запрещен с 2009 года. Продажа земли сельскохозяйственного назначения запрещена законом от 2001 года. Тогда это решение было обозначено как временное, однако действует до сих пор.
Зеленский еще на этапе избирательной кампании заявлял о поддержке легализации игорного бизнеса на Украине. В частности, в апреле он озвучил идею о том, чтобы сделать в стране свой «Лас-Вегас» — разрешить азартные игры на территории одного города при условии общественной поддержки и продуманного налогообложения.
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