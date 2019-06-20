Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса и продажу земли

Президент Украины также предложил избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг предложил избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования», разрешив в стране игорный бизнес и продажу земли.

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил он на встрече с деловым сообществом в Киеве.

Напомним, что игорный бизнес на Украине запрещен с 2009 года. Продажа земли сельскохозяйственного назначения запрещена законом от 2001 года. Тогда это решение было обозначено как временное, однако действует до сих пор.

Зеленский еще на этапе избирательной кампании заявлял о поддержке легализации игорного бизнеса на Украине. В частности, в апреле он озвучил идею о том, чтобы сделать в стране свой «Лас-Вегас» — разрешить азартные игры на территории одного города при условии общественной поддержки и продуманного налогообложения.