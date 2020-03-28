Украина после выполнения всех условий получит от МВФ $2 млрд прямо в бюджет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий МВФ по принятию закона о рынке земли и о невозврате неплатёжеспособных банков экс-владельцам Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на $2 млрд сразу в бюджет страны.
«Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институций, особенно МВФ. Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около $1,75-2 млрд, я думаю, что будет $2 млрд, сразу в бюджет Украины. То есть не в Национальный банк, а сразу в бюджет Украины, и сможем поддержать наших людей», — рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции «Слуга народа», передает Интерфакс-Украина.
Говоря о компромиссе по земельной реформе, Зеленский указал, что согласно достигнутым договоренностям государственную землю сейчас продавать не будут.
«Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц, и это будет второй этап, который будет введен с 2024 года, там будет до 10 тыс. (гектаров — Ред.). То есть первый этап, для физических лиц, для украинцев — 100 гектаров на человека», — отметил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016