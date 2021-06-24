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Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

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Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон «Об аренде земли» относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них, сообщается на сайте парламента в четверг.

Закон № 2195, который парламент принял 18 мая, обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в системе интернет в формате аукциона в режиме реального времени.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключен договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

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Согласно пояснительной записке к документу, принятие закона № 2195 позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.

продажа земли, Владимир Зеленский
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