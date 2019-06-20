Зеленский обещает уже в следующем году покончить с системной контрабандой и рейдерством

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в экономике Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Украине нужно избиваться от коррупции и вывести экономику из тени. Наш краткосрочный приоритет — борьба с контрабандой и рейдерством. И то, и другое сейчас являются нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор. Будем, обещаю, лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными», — сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.
Также он убежден, что через 3-4 года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, и в страну должна стоять очередь из инвесторов.
«Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий», — сказал он,
Отметим, что на встрече Зеленский также пообещал бизнесу приватизацию, а также реформу судов, СБУ и налоговой.
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