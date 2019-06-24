В РФ озвучили условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом журналистам заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

По словам представителя российского Кабмина, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствующую диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.

Приходько заявил, что концепция газопровода «Северный поток-2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращен. «Это касается как Украины, так и других стран», — сказал он.

Напомним, что действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году. 18 июня глава украинской компании Юрий Витренко сообщил о готовности подготовить для «Газпрома» запасной вариант, предусматривающий не транзит, а своп газа. Это стало ответом на заявление члена правления «Газпрома» Сергея Кузнецова о том, что в настоящий момент контракт на транзит газа с украинской стороной по европейским правилам невозможен, поскольку в Украине нет необходимых для этого структур — транспортного оператора и регулятора.