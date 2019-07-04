Переговоры по транзиту российского газа возобновятся в сентябре

Трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся в сентябре. Об этом в четверг на сессии Европарламента заявил действующий заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре», — сказал он, обращаясь к депутатам Европарламента.

Напомним, что ранее Россия заявляла, что готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

В свою очередь «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» как запасной вариант контракт на обмен газом вместо транзита.