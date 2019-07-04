Партия Зеленского запустила сервис для общения с кандидатами-мажоритарщиками

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно пообщаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, сообщила в четверг пресс-служба партии.
«Партия „Слуга народа“ запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами в депутаты... Сервис для общения с кандидатами был создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат», — говорится в сообщении.
«Всё прозрачно, ведь только так мы сможем узнать обо всех проблемах и собрать информацию в каждом округе для того, чтобы каждый кандидат мог сформировать четкий план действий для решения этих проблем», — отметил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, которого цитирует пресс-служба политсилы.
По данным пресс-службы, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение к конкретному кандидату. К заявке можно прикрепить фотографии, раскрывающие проблематику региона.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016