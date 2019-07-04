Партия Зеленского запустила сервис для общения с кандидатами-мажоритарщиками

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно пообщаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, сообщила в четверг пресс-служба партии.

«Партия „Слуга народа“ запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами в депутаты... Сервис для общения с кандидатами был создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат», — говорится в сообщении.

«Всё прозрачно, ведь только так мы сможем узнать обо всех проблемах и собрать информацию в каждом округе для того, чтобы каждый кандидат мог сформировать четкий план действий для решения этих проблем», — отметил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, которого цитирует пресс-служба политсилы.

По данным пресс-службы, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение к конкретному кандидату. К заявке можно прикрепить фотографии, раскрывающие проблематику региона.