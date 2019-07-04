Войти
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
vox populi
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Есть реальные инструменты для снижения тарифа «Укрэнерго», - советник министра энергетики

417
Есть реальные инструменты для снижения тарифа «Укрэнерго», - советник министра энергетики

На сегодня есть реальные механизмы для снижения тарифа «Укрэнерго». Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы для конечных потребителей. Об этом в комментарии Украинским новостям заявил советник министра энергетики Украины, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

По словам эксперта, сейчас есть 3 реальных инструмента для снижения тарифа.

«Источниками (снижения, — ред.) может быть, первое, закупка потерь. Потому что это составляющая тарифа „Укрэнерго“ на передачу, она рассчитывалась из закупочной цены потерь в 1,62 гривны. При этом „Укрэнерго“ может покупать потери по цене 57 копеек на специальном аукционе, где продается электроэнергия „Энергоатома“ и „Укргидроэнерго“. Это снижение на 3,5-3,7 копейки. А вторым источником может быть корректировка баланса. В баланс заложены завышенные объемы выработки электроэнергии зелеными. И, стало быть, для этого, если следовать по тарифу, нужны и большие объемы средств для выплаты фиксированных тарифов для зеленых. Техника, процедура пересмотра баланса существует. Это (снижение доли ВИЭ в энергобалансе, — ред.) даст возможность изменить тариф „Укрэнерго“. И, конечно, еще вопрос операционной деятельности. Ее тоже можно и нужно, наверное, оптимизировать. Это касается и погашения кредитов. Источником погашения кредитов, конечно, должен быть тариф. Но эти обязательства тоже можно реструктуризировать».

Напомним, 7 июня НКРЕКУ утвердила тарифы Укрэнерго на II полугодие 2019, которые учитывают старт нового рынка электроэнергии и обеспечивают покрытие дополнительных расходов. В отличие от ранее действующего единого тарифа компании, Укрэнерго в новом рынке получил два тарифа: на передачу электроэнергии — 34,74 коп / кВт · ч и на диспетчерское управление — 0,89 коп/кВтч.

Читайте также: Завершение энергореформы является приоритетом Украины на ближайшие пять лет — конференция по реформам в Торонто

Ранее пресс-служба «Укрэнерго» сообщала, что 1 июля Окружной административный суд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), «Укрэнерго» и ГП «Гарантированный покупатель» подали апелляции на судебное решение о приостановлении тарифов «Укрэнерго» на второе полугодие 2019 года.

Укрэнерго, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016