«Гарантированный покупатель» рассчитался с «зеленой» генерацией за июль только на 51% из-за блокировки тарифов «Укрэнерго» заводами Коломойского

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» рассчиталось с производителями электроэнергии из альтернативных источников за июль только на 51% из-за значительной задолженности НЭК «Укрэнерго» перед предприятием. Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.

«В июле 2019 государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ уплатило 1,51 млрд. грн производителям электрической энергии по „зеленому“ тарифу. Из выплаченных средств 454 млн грн мы получили от ЗАО „НЭК Укрэнерго“ за услугу по обеспечению увеличения доли производства из альтернативных источников, расчетная величина которой за июль — 1,92 млрд. грн. На 8 августа 2019 „Укрэнерго“ имеет задолженность перед „Гарантированным покупателем“ 1,47 млрд. грн.», — говорится в сообщении.

Задолженность возникла из-за блокирования решением Окружного админсуда Киева тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчеризации, которое было принято по иску Никопольского завода ферросплавов. Вследствие недополучения значительной суммы средств от «Укрэнерго», «Гарантированный покупатель» смог выплатить «зеленой» генерации лишь 51% от причитающейся суммы.

«В связи с блокировкой тарифов „Укрэнерго“, „Гарантированный покупатель“ смог перечислить производителям ВИЭ 1,06 млрд. грн, полученных от продажи электроэнергии на рынке „на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке. Общая сумма выплат „зеленой“ генерации за первый месяц работы нового рынка достигла 51,1% от полной суммы», — отмечается в сообщении.

На предприятии сообщили, что пытаются решить проблему с расчетами и предоставили на рассмотрение «Укрэнерго» и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), соответствующие материалы.

По информации «Гарантированного покупателя», на 7 августа в реестр производителей по «зеленому тарифу» входят 414 компаний. Общее количество произведенной альтернативной энергии в июле — около 506 тысяч МВт-час.

Напомним, 27 июня 2019 Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» приостановил действие постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019 № 954 и № 955, которые устанавливали тарифы для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. Это решение повлияло на всю дальнейшую цепь расчетов с «зеленой» генерацией, их инвесторами, поставило под угрозу работу нового рынка и будущее отрасли возобновляемой энергетики в целом.

Сейчас действие постановлений НКРЭКУ от 07.06.2019 № 954 и № 955 приостановлено только в части нескольких предприятий ( «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов», «Покровский горно-обогатительный комбинат», «Марганецкий горно-обогатительный комбинат», «Днепроазот »). Судебные тяжбы продолжаются.