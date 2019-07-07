Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

На проходящих в Греции досрочных парламентских выборах оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на 10% опережает правящую партию Греции САРИЗА, свидетельствуют данные экзитполов.

Как отмечает Интерфакс, это дает основание предполагать, что оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном греческом парламенте.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на избирательном участке после голосования, что выборы являются «решающей битвой».

«Мы сражаемся с оптимизмом и решимостью, чтобы жертвы и тяжелый труд нашего народа не пропали даром», — заявил он.

Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.

Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.

Как считают наблюдатели, большие шансы на успех на проходящих выборах имеет «Новая демократия» Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.