Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

На проходящих в Греции досрочных парламентских выборах оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на 10% опережает правящую партию Греции САРИЗА, свидетельствуют данные экзитполов.
Как отмечает Интерфакс, это дает основание предполагать, что оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном греческом парламенте.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на избирательном участке после голосования, что выборы являются «решающей битвой».
«Мы сражаемся с оптимизмом и решимостью, чтобы жертвы и тяжелый труд нашего народа не пропали даром», — заявил он.
Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.
Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.
Как считают наблюдатели, большие шансы на успех на проходящих выборах имеет «Новая демократия» Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016