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Мінекономіки: З початку 2024 року за програмою "єОселя" кредит на купівлю житла отримали 2887 українців

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За період з початку 2024 року кредит на купівлю житла отримали 2887 українців. А з початку дії програми житло отримали 9 212 осіб. Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.

З початку 2024 року за програмою "єОселя" українці взяли кредити на придбання 2,800 квартир і 87 приватних будинків. Чверть з усіх виданих кредитів призначена для придбання житла на первинному ринку. Повідомляється, що загальна сума виданих іпотечних кредитів цього року становить майже 5 мільярдів гривень. А з початку дії програми кредити вже отримали 9 212 родин на суму 14,2 мільярда гривень.

«Від початку цього року майже 3 тисячі українців взяли кредити за програмою єОселя загалом на 5 млрд грн. 2 800 українських родин придбають квартири, 87 родин - приватні будинки. Кожен четвертий з тих, хто отримав кредит з початку цього року, придбав житло так званого першого продажу - готового або в такого, що будується. 30% українців взяли кредити за умовами масової іпотеки - під 7%, що є доступною для всіх, хто не має власного житла або потребує покращення житлових умов», - зазначила заступниця Міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 197 кредитів на 335 млн грн, серед яких:

  • 111 військовослужбовців та силовиків;
  • 14 педагогів;
  • 21 медик;
  • 3 науковці;
  • 36 родин без власного житла;
  • 6 ВПО;
  • 6 ветеранів.

Цього тижня було видано 137 кредитів для придбання житла на вторинному ринку і 45 кредитів для придбання житла від забудовників. Крім того, 15 осіб взяли кредити на придбання квартир у будинку, що знаходиться в процесі будівництва.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області - 59;
  • міста Києва - 32;
  • Львівської області - 22;
  • Волинської та Івано-Франківської областей - по 10.
Мінекономіки, єОселя
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