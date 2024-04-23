Мінекономіки: З початку 2024 року за програмою "єОселя" кредит на купівлю житла отримали 2887 українців

За період з початку 2024 року кредит на купівлю житла отримали 2887 українців. А з початку дії програми житло отримали 9 212 осіб. Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.

З початку 2024 року за програмою "єОселя" українці взяли кредити на придбання 2,800 квартир і 87 приватних будинків. Чверть з усіх виданих кредитів призначена для придбання житла на первинному ринку. Повідомляється, що загальна сума виданих іпотечних кредитів цього року становить майже 5 мільярдів гривень. А з початку дії програми кредити вже отримали 9 212 родин на суму 14,2 мільярда гривень.

«Від початку цього року майже 3 тисячі українців взяли кредити за програмою єОселя загалом на 5 млрд грн. 2 800 українських родин придбають квартири, 87 родин - приватні будинки. Кожен четвертий з тих, хто отримав кредит з початку цього року, придбав житло так званого першого продажу - готового або в такого, що будується. 30% українців взяли кредити за умовами масової іпотеки - під 7%, що є доступною для всіх, хто не має власного житла або потребує покращення житлових умов», - зазначила заступниця Міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 197 кредитів на 335 млн грн, серед яких:

111 військовослужбовців та силовиків;

14 педагогів;

21 медик;

3 науковці;

36 родин без власного житла;

6 ВПО;

6 ветеранів.

Цього тижня було видано 137 кредитів для придбання житла на вторинному ринку і 45 кредитів для придбання житла від забудовників. Крім того, 15 осіб взяли кредити на придбання квартир у будинку, що знаходиться в процесі будівництва.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: