Нацбанк за неделю скупил на межбанке $321 млн

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, что в 7,3 раза больше, чем неделей ранее ($44 млн) и соответствует показателю за весь июнь.
Согласно сообщению на сайте центробанка, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $281,2 млн — по единому курсу (с использованием инструмента matching).
Как сообщалось, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 4 июля достиг нового исторического рекорда — 60,12 млрд грн по номиналу, что в 9,5 раз превышает показатель на начало года. По итогам прошедших 2 июля первичных аукционов портфель вырос на 2,71 млрд грн.
В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, продал — $231,43 млн. В том числе в июне Нацбанк купил $322,3 млн по сравнению с $203,6 млн в мае и $299,9 млн в апреле.
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