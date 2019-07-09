Первый представитель Демпартии выбыл из предвыборной гонки в США

Представитель Демократической партии Эрик Суолуэлл объявил, что выбывает из предвыборной гонки на пост президента США. Об этом сообщает CNN.

«Сегодня заканчивается наша президентская кампания», — сказал член палаты представителей от Калифорнии.

Телеканал отмечает, что рейтинг Суолуэлла составляет 1%. Он отметил, что хочет позволить участвовать в выборах достойному кандидату, который сможет победит действующего президента Дональда Трампа.

В апреле 38-летний Суолуэлл объявил о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты США. Во время предвыборной кампании он предлагал ввести программу выкупа оружия, чтобы уменьшить его количество у населения.

Суолуэлл является конгрессменом с 2013 года.

Выборы американского президента пройдут в 2020 году.

По данным последнего опроса, на них действующего президента Дональда Трампа побеждает любой из ведущих кандидатов от Демократической партии.