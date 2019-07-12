Ученые подтвердили опасность сладких напитков для здоровья

Регулярное употребление напитков с высоким содержанием сахара, включая фруктовый сок, существенно увеличивает вероятность развития различных онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы. К такому неутешительному выводу пришла группа французских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 100 тыс. человек, средний возраст которых составлял 42 года. На протяжении нескольких лет специалисты из Университета Сорбонны в Париже наблюдали за изменениями состояния здоровья добровольцев в зависимости от употребляемых ими продуктов. Основное внимание эксперты сосредоточили на изучении зависимости между различными формами рака и употреблением сладких напитков, в том числе фруктовых соков, традиционных газированных напитков и напитков с искусственными подсластителями. При этом сладкими ученые назвали напитки с содержанием сахара более 5%.

Результаты показали, что на каждую тысячу человек было зарегистрировано 22 случая онкологических болезней. Более того, у пациентов, выпивавших 100 мл фруктового сока в день, риск развития различных онкологических заболеваний повышался на 12%, при этом вероятность развития рака молочной железы увеличивалась на 15%. Ученые также обнаружили, что ежедневное употребление аналогичного объема сладкого газированного напитка повышало риск развития разных форм рака на 18%, в частности, рака молочной железы на 22%. Специалисты напоминают, что фруктовые соки, так же как и газированные напитки, имеют высокое содержание сахара.

«Наше исследование предоставляет очень интересные данные о связи между употреблением сладких напитков и развитием рака. Оно свидетельствует о том, что такие напитки увеличивают риск онкологических заболеваний, даже если человек не страдает избыточным весом или ожирением», — отметила сотрудница Всемирного фонда исследований рака Сюзанна Браун. По мнению медиков, «избыточная масса тела и набор лишних килограммов могут быть не единственными факторами, показывающими зависимость между сладкими напитками и риском возникновения рака». Высокая гликемическая нагрузка (ГН) напитков с высоким содержанием сахара — диетический параметр продуктов питания, оценивающий количественное воздействие углеводов на уровень сахара в крови — также играет немаловажную роль при возникновении различных онкологических болезней.

Ранее ученые из Медицинского колледжа и Университета Маркетт штата Висконсин выяснили, что длительная замена сахара искусственными подсластителями приводит в ряде случаев к таким же осложнениям — ожирению и сахарному диабету, как и при употреблении сахара. Так, искусственные подсластители изменяют метаболизм человека, влияя на процесс переработки жира и получения энергии.