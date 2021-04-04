Ученые обнаружили неожиданное последствие употребления сладких напитков

Сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. К такому выводу пришли американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии, исследование которых опубликовано на портале ScienceDaily.
Специалисты провели серию экспериментов на крысах и выяснили, что грызуны, употреблявшие воду с сахаром в молодом возрасте, чаще сталкивались с проблемами с памятью.
Кроме того, из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, что, в свою очередь, негативно влияло на работу их мозга.
В будущем ученые надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.
Ранее ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016