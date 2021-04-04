Ученые обнаружили неожиданное последствие употребления сладких напитков

Сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. К такому выводу пришли американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии, исследование которых опубликовано на портале ScienceDaily.

Специалисты провели серию экспериментов на крысах и выяснили, что грызуны, употреблявшие воду с сахаром в молодом возрасте, чаще сталкивались с проблемами с памятью.

Кроме того, из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, что, в свою очередь, негативно влияло на работу их мозга.

В будущем ученые надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.

Ранее ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.