Супрун ответила Зеленскому на «шпильку» про вишневые косточки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает полезными свои советы о здоровье, несмотря на насмешки и «шпильки» президента Владимира Зеленского.

Это следует из ее сообщений в Facebook и Twitter.

«Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковаты. Но всем известно об „опасности“ косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения», — написала Супрун.

«И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемны, похоже, что их таки дочитывают до конца даже в Офисе президента и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими „пулять“ в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить», — добавила она.

8 июня Ульяна Супрун описывала в Facebook свойства вишен, черешен и шелковицы, а 11 июля президент Владимир Зеленский, предлагая дополнить закон об очищении власти, в частности сказал: «Для чего министры, которые (...) угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?».

Супрун в ответ рассказала «больше о пользе вишен и системных изменений в медицине».

Она просветила, что в вишне есть вещества, которые обладают противоопухолевыми свойствами и сдерживают развитие рака прямой кишки, снижают уровень липопротеинов низкой плотности (переносчиков холестерина), имеют низкий гликемический индекс, но богаты клетчаткой, содержат много антиоксидантов.

«Вишни стоит употреблять для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака», — отметила и.о. министра.

Супрун провела параллели в медицинском обеспечении: МОЗ увеличивает доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов, развивает сеть кардиоцентров, обеспечивает бесплатные или доступные лекарства для диабетиков

«27,8 миллионов украинцев заключили декларации с семейным врачом — среди них пациенты с хроническими заболеваниями. Это значит, что их здоровье под постоянным наблюдением. И в случае необходимости, они могут получить качественные и квалифицированные совет или помощь», — заявила она.

«Хотя, конечно, нужно помнить о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны», — добавила Супрун.

Она подчеркнула, что «постоянная государственная коммуникация о здоровом образе жизни является основной составляющей превентивной медицины, которую Министерство здравоохранения Украины активно развивает в рамках трансформации».

«Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте таким мелочам „угробить“ ваше здоровье», — посоветовала Супрун.