В Украине еще выходят более 3 тысяч печатных СМИ

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) информирует, что в первом полугодии 2019 года в Украине выходило 3 тыс 143 печатных издания совокупным тиражом 607,2 млн экземпляров.
«Государственное научное учреждение „Книжная палата Украины имени Ивана Федорова“ обнародовала статистические данные о выпуске печатных СМИ в первом полугодии 2019 года. Всего в этот период в Украине выходило 3 143 издание общим тиражом 607 172 900 экземпляров, среди них — 1 371 газет и 1 772 других периодических и продолжающихся изданий», — говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.
Отмечается, что наибольшее количество изданий выпущено в Киеве (1 174), Харьковской (268), Днепропетровской (180), Львовской (173) и Одесской (124) областях.
Подавляющее большинство печатных СМИ выходило на украинском языке — 1 321, украинском и русском — 533, на русском — 497, на английском — 67.
Однако, по данным Книжной палаты, при этом совокупный тираж изданий на русском языке (267 167, 4 тыс. экземпляров) превышает совокупный тираж печатных СМИ на украинском языке (208 927,6 тыс. экземпляров).
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