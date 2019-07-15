Boeing 737 MAX начнут летать не раньше 2020 года

Полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновиться не раньше 2020 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщает газета, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сумеет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета недостатки раньше начала 2020 года.
Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели унесли 346 жизней.
Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). Перед этим 29 октября 2018 года в Индонезии упал в море другой самолет, на борту было 189 человек.
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