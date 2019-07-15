Украина побила рекорд по экспорту зерновых

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки — на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Зерновых и зернобобовых экспортировано 49 995 тысяч тонн, из которых:

пшеница и смесь пшеницы и ржи — 15 579 тыс. тонн;

ячмень — 3692 тыс. тонн;

рожь — 87,8 тыс. тонн;

кукуруза — 29 822 тыс. тонн;

другие зерновые и зернобобовые — 815 тыс. тонн.

Всего муки экспортировано 301 281 тонн, из которых:

мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) — 299 897 тонн;

мука других зерновых культур 1384 тонн.

Напомним, что Украина по итогам сезона мае 2018-апрель 2019 вошла в тройку стран, из которых ЕС больше импортировал аграрную продукцию.