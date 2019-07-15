Украина побила рекорд по экспорту зерновых

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки — на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Зерновых и зернобобовых экспортировано 49 995 тысяч тонн, из которых:
пшеница и смесь пшеницы и ржи — 15 579 тыс. тонн;
ячмень — 3692 тыс. тонн;
рожь — 87,8 тыс. тонн;
кукуруза — 29 822 тыс. тонн;
другие зерновые и зернобобовые — 815 тыс. тонн.
Всего муки экспортировано 301 281 тонн, из которых:
мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) — 299 897 тонн;
мука других зерновых культур 1384 тонн.
Напомним, что Украина по итогам сезона мае 2018-апрель 2019 вошла в тройку стран, из которых ЕС больше импортировал аграрную продукцию.
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