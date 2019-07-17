Бывший президент Эквадора подтвердил, что Ассанж вмешивался в выборы 2016 года в США

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что знал о попытках основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа оказать влияние на ход выборов президента США в 2016 году. Об этом он сообщил во вторник американскому телеканалу CNN.
По словам Корреа, в свое время предоставившего австралийскому журналисту убежище в дипмиссии, Ассанж пытался влиять на выборы во время своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. «Мы замечали, что он вмешивался в ход выборов, и выступаем против этого. Мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с такой дружественной нам страной, как США», — заявил бывший президент. Он также подчеркнул, что не имеет никакой связи с Ассанжем и его деятельностью.
В понедельник CNN, ссылаясь на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, выступил с утверждением, что Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года.
WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на НКДП для взлома переписки.
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