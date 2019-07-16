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Ассанж влиял на выборы в США из эквадорского посольства

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Ассанж влиял на выборы в США из эквадорского посольства

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время семилетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне неоднократно встречался с хакерами и координировал публикации утечек, сделанные WikiLeaks во время президентской кампании в США в 2016 году. Об этом со ссылкой на отчеты, собранные частной испанской компанией UC Global для эквадорского правительства, сообщает CNN. Подлинность содержащихся в них данных каналу подтвердил неназванный эквадорский чиновник.

UC Global Security Consulting — частная испанская корпорация с отделениями в США, Великобритании и других странах, специализируется на оказании широкого спектра услуг по информационной безопасности. Ее отдел расследований занимается в числе прочего мониторингом киберпреступлений и противодействием промышленному шпионажу.

Из отчетов следует, что с 2012-го по 2019 годы Ассанж встречался «с хакерами мирового уровня и русскими хакерами». Эти переговоры, по информации расследователей, часто длились по несколько часов. А за несколько недель до того, как представители WikiLeaks «получили от российских деятелей» компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, основатель организации «приобрел новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных», говорят в UC Global.

Также в этот период Ассанж, согласно журналу посещений посольства, минимум семь раз встречался с «россиянами и другими людьми, связанными с Кремлем», пишут расследователи. Среди них, по данным UC Global, была гражданка России Яна Максимова. К Ассанжу она приходила дважды. Какой-либо другой информации о ней испанской компании получить не удалось.

В июне 2016 года, говорится в одном из отчетов, основатель WikiLeaks провел пять встреч со ответственными сотрудниками российского телеканала RT (в течение нескольких месяцев в 2012 году Ассанж вел там телевизионное шоу). Американские спецслужбы позже пришли к выводу, что RT «активно сотрудничал с WikiLeaks» и играл значительную роль в попытках России повлиять на выборы 2016 года и помочь победить нынешнему президенту Дональду Трампу.

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Таким образом, делает вывод CNN, посольство Эквадора в Лондоне было превращено «в командный пункт по вмешательству в выборы». Оттуда же, по информации испанских расследователей, Ассанж координировал поиск и публикацию разоблачительных утечек, которые вышли в преддверии американских выборов 2016 года. Среди них публикация персональных данных и личных писем задействованных в кампании демократов, например, главы штаба Клинтон Джона Подесты и лидера фракции меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

Публикацией некоторых утечек, отмечается в отчете, сам Ассанж управлял «непосредственно из посольства».

Джулиан Ассанж, вмешательство в выборы
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