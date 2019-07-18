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Украинцы хотят, чтобы Донбасс вернулся на правах обычного региона

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Украинцы хотят, чтобы Донбасс вернулся на правах обычного региона

Более половины населения Украины поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины, наиболее реалистичные решения для установления мира, по мнению украинцев, предлагает партия «Слуга народа», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, 53,2% хотели бы решения конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Еще 20,6% — за предоставление автономии этим территориям в составе Украины. 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. За возвращение территории военным методом выступают 4,7% респондентов.

В то же время, на вопрос «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы вы такое предложение?» 48,2% опрошенных ответили утвердительно, 33,1% не поддержали такую инициативу.

По мнению респондентов (можно было выбирать до трех ответов), среди политических сил наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира предлагают партии «Слуга народа» (23,8%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Батькивщина» (5,5%). Другие партии не набирают 5% поддержки («Сила и честь» — 4,8%, «Оппозиционный блок» — 4,4%, «Европейская солидарность» — 4,2%).

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КМИС с 5 по 15 июля проводил всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Донбасс, кризис на юго-востоке, опрос
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