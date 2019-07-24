В «Нафтогазе» предлагают прямо сейчас начать трехсторонние консультации с «Газпромом» и ЕК

Украина, Россия и Еврокомиссия должны приступить к обсуждению даты трехсторонних переговоров по транзиту газа, считает глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. В своем Facebook он отметил, что перед такой встречей должны быть проведены технические консультации.
Витренко предположил, что Россия ожидала итогов парламентских выборов на Украине, рассчитывая на успешный результат пророссийской «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) и на то, что у партии Зеленского возникнет необходимость искать с ней альянс. Однако результаты выборов гарантирую партии Зеленского возможность монопольного назначения правительства. Это не даст лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко, проводившему в Москве консультации о транзите газа, шансов на премьерство.
«Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи. Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства „Северного Потока-2“ и полного прекращения транзита через Украину», — заключил Витренко.
Чтобы увеличить шансы на соглашение по итогам встречи, Витренко предложил провести предварительные технические консультации с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии. На них должен быть подготовлен проект операторского соглашения и обговорены варианты бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС, или контракта на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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